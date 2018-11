Markus Faulhaber, Vorstandschef der Allianz Leben. Archivbild Quelle: Tobias Hase/dpa

Deutschlands größter Lebensversicherer Allianz hat die Zahl der Kunden auf eine Rekordmarke steigern können. Mit einem Plus von rund 130.000 Neukunden in den ersten zehn Monaten dieses Jahres sei erstmals in der Allianz-Geschichte die Zahl von zehn Millionen Kunden überschritten worden, teilte das Unternehmen mit.



Vorstandschef Markus Faulhaber erklärte den Erfolg entgegen dem Branchentrend mit veränderten Anlagemodellen sowie neuen digitalen und flexiblen Angeboten.