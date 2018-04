Eine Studie im Auftrag der Grünen kam zu dem Ergebnis, dass in Deutschland noch zwischen 42.000 und 74.000 Arbeitsplätze direkt oder indirekt von einem Ausstieg aus der besonders umweltschädlichen Braunkohle betroffen wären. In keinem Bundesland ist demnach mehr als ein Prozent aller Beschäftigten davon abhängig. Die Kohlenwirtschaft zählt noch knapp 20.000 Beschäftigte im Braunkohleabbau und den Kraftwerken. In der Steinkohle gibt es nicht mehr viele Arbeitsplätze - kommendes Jahr hört die Förderung in Deutschland auf.