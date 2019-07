Das alljährliche Kyffhäusertreffen des Flügels, des rechten Auslegers der AfD, ist schon immer die hohe Zeit von Thüringens Landesvorsitzenden Björn Höcke gewesen. Es ist eine auf ihn zugeschnittene Veranstaltung. Seine Reden waren dort immer etwas schärfer, diesmal habe er aber "die innerparteiliche Solidarität" verletzt, schreiben jetzt 100 gemäßigte Parteimitglieder in einem Appell. Er sei damit den Wahlkämpfern und Mitgliedern "in den Rücken gefallen". Sie lehnen einen "Personenkult" um Höcke ab und hegen den Verdacht, dass ihm "in erster Linie um den Flügel und nicht um die AfD geht". Die AfD "wird keine Björn-Höcke-Partei", sagen sie. Höcke hatte in seiner Rede dem Bundesvorstand gedroht: Nach den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen werde er sich "mit großer Hingabe und mit großer Leidenschaft der Neuwahl des Bundesvorstands hingeben", kündigte er an. Unter frenetischem Jubel sagte er: "Und ich kann euch garantieren, dass dieser Bundesvorstand in dieser Zusammensetzung nicht wiedergewählt wird."



Der Appell ist nur ein Höhepunkt im Machtkampf über die Ausrichtung der AfD. Der Kampf zwischen dem Höcke-Flügel und dem bürgerlichnationalkonservativen Lager wird in vielen Landesverbänden ausgetragen. Ein Überblick der vergangenen Wochen: