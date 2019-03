Schuss trifft Wachmann am Flughafen Köln/Bonn. Archivbild

Quelle: Oliver Berg/dpa

Nach dem Überfall auf einen Geldtransporter am Flughafen Köln/Bonn schwebt ein verletzter Wachmann in Lebensgefahr. "Er liegt jetzt in einer Klinik und wird operiert", sagte ein Polizeisprecher.



Das Opfer hatte bei der Tat nach ersten Erkenntnissen eine Schussverletzung am Oberschenkel erlitten. Die Fahndung nach den drei maskierten Tätern laufe auf Hochtouren. Die Täter könnten einen Koffer erbeutet haben, sagte Polizeisprecher Wolfgang Baldes.