Der Abgeordnete habe bei der Attacke am späten Montagnachmittag eine stark blutende Kopfverletzung erlitten. Die AfD Bremen hatte in der Nacht nach dem Überfall in einer Pressemitteilung erklärt, Magnitz sei mit einem Kantholz bewusstlos geschlagen worden. Täter hätten weiter gegen seinen Kopf getreten, als er bereits am Boden lag.