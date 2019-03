Das ausgebrannte Fluchtauto nach dem Überfall auf den Geldtransporter am Köln/Bonner Flughafen.

Quelle: dpa

Drei maskierte Täter haben am Flughafen Köln/Bonn einen Geldtransporter überfallen und einen Wachmann durch mindestens einen Schuss lebensgefährlich verletzt. Sie flüchteten nach der Tat in einem Auto, das sie im Kölner Stadtteil Porz in Brand setzten und zurückließen, wie die Polizei mitteilte.



Es werde jetzt mit einem Großaufgebot nach den Tätern gefahndet. Die Täter könnten einen Koffer erbeutet haben, sagte ein Polizeisprecher. Sicher sei das aber noch nicht.