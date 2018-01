Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. Quelle: Friso Gentsch/dpa

Bei einem Raubüberfall auf einen Schmuck-Großhändler in Wuppertal haben vier Räuber fette Beute gemacht. Sie hätten zwei Taschen mit Gold geraubt, das einen "exorbitant hohen Wert" habe, sagte ein Polizeisprecher. Den genauen Wert wollten die Ermittler aus taktischen Gründen nicht verraten.



Der Schmuckgroßhändler war von vier maskierten Männern an seinem Auto überrascht worden. Einer habe einen Warnschuss abgefeuert, dann seien sie mit den Taschen in einer schwarzen Limousine davongerast.