Logistiker suchen nach Entlastungswegen für Ballungszentren. Quelle: Christian Charisius/dpa

Eine bessere Steuerung von Lieferströmen muss aus Sicht der Logistikbranche die oft überfüllten Innenstädte entlasten. Man müsse neue Lösungen entwickeln, sagte der Chef der Bundesvereinigung Logistik (BVL), Robert Blackburn.



Dabei gehe es etwa um eine engere Kooperation von Paketdienstleistern bei der Einfahrt in Stadtzentren oder um zentrumsnahe Lagerhallen, von denen aus Fahrradkuriere die Waren verteilen könnten. "Die Logistikbranche arbeitet an solchen Zukunftsmodellen", so Blackburn.