Ein Bürgermeister auf der griechischen Insel Lesbos hat wegen der vielen Migranten in überfüllten Lagern einen Brandbrief an den zuständigen Minister in Athen geschickt. "Es besteht die Gefahr, dass wir Zeugen tragischer Ereignisse werden", warnte der Bürgermeister des Inselhauptortes Mytilini, Spyros Galinos.



Die Geduld der Einwohner habe zudem wegen erhöhter Kleinkriminalität "ihre Grenzen erreicht", schrieb er an Migrationsminister Dimitris Vitsas. Es drohe eine soziale Explosion.