US-Präsident Donald Trump. Quelle: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un einen Brief geschickt. Eine US-Delegation habe in Singapur das Schreiben an den nordkoreanischen Außenminister Ri Yong Ho übergeben, sagte Heather Nauert, Sprecherin des US-Außenministeriums.



Die Übergabe des Briefs fand am Rande eines Sicherheitsforums in Singapur statt. Über den Inhalt des Schreibens gab es keine weiteren Informationen. Trump und Kim hatten sich im Juni in Singapur getroffen.