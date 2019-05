Brigitte Bierlein wird die erste Kanzlerin Österreichs.

Quelle: Hans Punz/APA/dpa

Nach der schweren Regierungskrise und dem Skandal-Video von Ibiza wird Verfassungsrichterin Brigitte Bierlein die erste Bundeskanzlerin Österreichs. Das teilte Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit.



Bierlein, seit 2018 Präsidentin des österreichischen Verfassungsgerichtshofs, soll nun eine Übergangsregierung bis zur Neuwahl im September anführen. Am Montag war in Österreich die gesamte Regierung von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) per Misstrauensvotum des Parlaments abgesetzt worden.