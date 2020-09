Regierungskrise in Thüringen: Gespräche

Linke, SPD und Grüne sowie CDU in Thüringen haben sich trotz stundenlanger Verhandlungen noch nicht auf eine Übergangsregierung unter der CDU-Politikerin Christine Lieberknecht geeinigt.



Die Spitzen vertagten ihre Gespräche zur Beilegung der Regierungskrise. Die Gespräche sollten an diesem Mittwoch fortgesetzt werden, sagte die Vorsitzende der Linken, Susanne Hennig-Wellsow. Knackpunkt sei der Zeitpunkt für Neuwahlen - die Linke will einen schnellen Termin, die CDU einen späteren.