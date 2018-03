Unterschiede zwischen den Geschlechtern können laut der aktuellen Daten nicht ausgemacht werden. Vielmehr haben soziale Faktoren Gewicht. "Es hängt in erster Linie davon ab, in welchen sozialen Verhältnissen, in welchen Bildungsverhältnissen die Kinder leben", so Prof. Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, im ZDF-Morgenmagazin. Bei Kindern mit niedrigem sozioökonomischen Status war der Anteil mit Adipositas rund viermal so hoch wie bei solchen mit hohem Status.



Auch wenn das von Bundesregierung und Weltgesundheitsorganisation (WHO) herausgegebene Ziel, den Anteil der Übergewichtigen nicht weiter steigen zu lassen, erreicht wurde: Die Studie warnt davor, jetzt deswegen mit Maßnahmen nachzulassen. Wichtig ist für Wieler, dass die Kinder früh in Kindergärten geschickt werden, wo sie mit anderen spielen können und zu richtiger Ernährung aufgefordert werden. "Die Verhältnisse der Kinder kann man nur beeinflussen, wenn sie in der Schule oder im Kindergarten sind", sagte Wieler. "Die Umgebung, in der sich die Kinder befinden, muss sich ändern." Dann könne man auch Erfolge erzielen.