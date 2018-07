Auslöser der Attacke soll ein Davidstern gewesen sein. Quelle: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Bei einem mutmaßlich antisemitischen Übergriff soll eine Gruppe in Berlin-Mitte einen Syrer verprügelt und am Kopf verletzt haben. Ausgelöst haben soll die Attacke laut Polizei ein Davidstern an der Halskette des Opfers. Der 25-Jährige sei nach eigenen Angaben jüdischen Glaubens.



Die Polizei ermittelt gegen zehn Verdächtige im Alter von 15 bis 25 Jahren. Sechs der Beschuldigten seien Landsleute des Syrers, drei hätten die deutsche Staatsangehörigkeit, in einem Fall sei die Nationalität unklar.