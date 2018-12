Am Bau fehlen Ingenieure.

Quelle: Marijan Murat/dpa

Wegen Überlastung und Termindruck am Bau fordert die Bundesingenieurkammer Konsequenzen von der Politik. "Wir brauchen Planungssicherheit bei Investitionen der öffentlichen Hand, damit wir nicht krasse Kapazitätsschwankungen haben", sagte Präsident Hans-Ullrich Kammeyer der dpa.



"Jahrelang waren Ingenieurbüros nicht ausgelastet und mussten daher zwangsläufig Kapazitäten abbauen. Heute stoßen sie im Boom an ihre Grenzen", meint Kammeyer. Am Bau fehlten Tausende Ingenieure.