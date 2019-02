Doch Him Huy war nicht nur ein Buchhalter des Todes und bei der Logistik des Massenmords behilflich, sondern er hat auch persönlich gemordet. Fünf Menschen habe er umgebracht, bekennt er freimütig. Er geht an der Stupa vorbei, in der Tausende Schädel der Opfer aufbewahrt werden, über Holzstege, die über die Massengräber führen, zu der Stelle, an der er selbst Hand angelegt hat. Wo die Gefangenen vor ihm niederknien mussten, mit verbundenen Augen und auf den Rücken gefesselten Händen. Wo er eine Eisenstange nahm und von hinten zuschlug und die Opfer kopfüber in die Kuhle fielen. Und wo sich heute Him Huy - "Entschuldigung, ich kann nicht mehr so lange stehen" - an seinem Tatort auf den Holzboden setzt und sich in Ruhe eine Zigarette anzündet.