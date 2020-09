Sheindi Ehrenwald im Deutschen Historischen Museum in Berlin.

Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Zum 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz zeigt das Deutsche Historische Museum in Berlin das Tagebuch einer Überlebenden. Die ungarische Jüdin Sheindi Ehrenwald wurde 1944 in das Vernichtungslager Auschwitz deportiert und musste Zwangsarbeit leisten. Heute lebt sie mit 90 Jahren in Jerusalem.



Die 54 Seiten seien "eine direkte Stimme von einem fürchterlichen Verbrechen", sagte Museumsdirektor Raphael Gross. Das Tagebuch wird nun erstmals in der Ausstellung "Deportiert nach Auschwitz" gezeigt.