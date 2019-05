Der A310 MedEvac landet in Köln.

Quelle: Caroline Seidel/dpa

Die meisten Überlebenden der Buskatastrophe von Madeira sind am frühen Abend mit einer Sondermaschine der Bundeswehr in Köln gelandet. An Bord der Lazarettmaschine waren 15 Verletzte. Der Kölner Rettungsdienst sorgte für den Weitertransport der unterschiedlich schwer Verletzten.



Bei dem Unglück in Madeira waren am Mittwochabend 29 Insassen des Reisebusses ums Leben gekommen, 27 erlitten Verletzungen. Sieben Betroffene wollten mit normalen Flügen heimkehren.