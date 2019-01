Swing-Legende Coco Schumann überlebte Auschwitz. Archivbild

Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Jazz-Gitarrist, Swing-Legende und KZ-Überlebender - der Musiker Coco Schumann ist im Alter von 93 Jahren in Berlin gestorben, wie seine Plattenfirma Trikont bestätigte.



Der 1924 geborene Heinz Jakob Schumann, wie er eigentlich hieß, musste als Mitglied der "Ghetto Swingers" in den Konzentrationslagern Theresienstadt und Auschwitz für die SS Konzerte geben. Nach seiner Befreiung blieb er dennoch in Deutschland und feierte mit seiner Band Coco Schumann Quartet internationale Erfolge.