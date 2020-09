"El Chapo" Guzmán sitzt in den USA im Gefängnis. Er wurde im Juli in New York zu lebenslanger Haft verurteilt, nachdem er in Mexiko gefasst und Anfang 2017 an die Vereinigten Staaten ausgeliefert worden war. Guzmán, der seinen Spitznamen ("Der Kurze") seiner Körpergröße von etwas mehr als 1,60 Meter verdankt, soll mit mehreren Frauen mindestens neun Kinder haben.