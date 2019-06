Die Metro soll einen neuen Eigentümer bekommen. Archivbild

Quelle: Ina Fassbender/dpa

Investoren aus Tschechien und der Slowakei wollen den Handelskonzern Metro komplett übernehmen. Deren Holding EP Global Commerce VI GmbH hat ein entsprechendes Angebot an alle Aktionäre der Metro AG abgegeben. Die Holding hat bereits einen Anteil von 7,3 Prozent.



Für die Stammaktien bietet EP 16,00 Euro, für Vorzugsaktien 13,80 Euro. Man wolle keine derzeit bestehenden Metro-Märkte in Deutschland oder anderen Kernmärkten der Metro Group schließen oder Arbeitsplätze in größerem Umfang abbauen.