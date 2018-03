Elektroauto-Ladesation von Innogy vor der Zentrale von RWE. Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Die Gewerkschaft ver.di will die Neuordnung bei den Energieriesen E.ON und RWE unterstützen. "Das ist in der Tat ein Mega-Deal in der Größenordnung von 43 Milliarden Euro, den wir als Gewerkschaften - und das gilt sowohl für ver.di als auch für die IG BCE - begrüßen", sagte ver.di-Chef Frank Bsirske. Er ist auch Vizechef des RWE-Aufsichtsrats.



E.ON will zunächst die RWE-Ökostrom- und -Netztochter Innogy übernehmen und danach im Gegenzug den Konkurrenten RWE am eigenen Unternehmen beteiligen.