Die Unternehmenszentrale von Innogy in Essen. Archivbild Quelle: Bernd Thissen/dpa

In der deutschen Strombranche bahnt sich eine spektakuläre Neuordnung an. Die beiden Energieriesen E.ON und RWE wollen ihre Geschäfte komplett neu aufteilen. E.ON will die RWE-Ökostrom- und Netztochter Innogy übernehmen und im Gegenzug den Konkurrenten RWE am eigenen Unternehmen beteiligen.



Die Vereinbarung sieht im Kern vor, dass E.ON das Netzgeschäft von Innogy erhält, während die erneuerbaren Energien unter dem Dach von RWE vereint werden sollen. Innogy würde damit zerschlagen.