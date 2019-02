Osram-Werk in Berlin.

Quelle: Paul Zinken/dpa

Der Leuchtmittelhersteller Osram verhandelt mit potenziellen Investoren über eine Übernahme. Wie das Unternehmen mit Sitz in München mitteilte, laufen derzeit Gespräche mit dem US-Investmentfonds Bain Capital sowie mit der Carlyle Group, einer US-Anlagefirma.



Gemeinsam sei ein Erwerb von bis zu 100 Prozent der Aktien möglich, erklärte Osram und bestätigte damit "Marktgerüchte". Die Aktie legte an der Börse daraufhin zu. Osram steckt in der Krise und rutschte in die roten Zahlen.