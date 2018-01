China investiert weiter kräftig in Deutschland. Archivbild Quelle: Oliver Berg/dpa

Chinesische Investoren haben 2017 eine Rekordsumme für Firmenübernahmen und Firmenbeteiligungen in Deutschland ausgegeben. Einer Untersuchung der Beratungsgesellschaft EY zufolge investierten chinesische Unternehmen knapp 13,7 Milliarden Dollar (umgerechnet knapp 11,2 Milliarden Euro) in 54 Firmenkäufe oder Beteiligungen.



2016 waren es zwar mehr Deals (68), aber eine gute Milliarde Dollar weniger gewesen. Deutschland war zahlenmäßig Hauptzielland der Chinesen in Europa vor Großbritannien.