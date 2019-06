Politiker von Grünen und Linkspartei haben eine Überprüfung oder gar einen Stopp von Tiefflügen der Bundeswehr in Mecklenburg-Vorpommern gefordert. Auslöser ist der Absturz von zwei Eurofightern in der Urlaubsregion mit einem Toten.



Es müsse geprüft werden, in welchen Regionen und in welchem Ausmaß Eurofighter fliegen dürfen, sagte Grünen-Landeschefin Claudia Schulz. Tobias Pflüger, verteidigungspolitischer Sprecher der Linken im Bundestag, forderte eine "Einstellung von allen Tiefstflügen".