Eine automatisierte Kennzeichenerkennungs-Anlage. Archivbild

Quelle: Daniel Karmann/dpa

Der automatische Abgleich von Nummernschildern sämtlicher Autofahrer mit Fahndungsdaten durch die Polizei geht in mindestens drei Bundesländern zu weit. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe erklärte entsprechende Vorschriften in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen zum Teil für verfassungswidrig.



Beim Kennzeichen-Abgleich zur Gefahrenabwehr werden mit speziellen Geräten an der Fahrbahn die Nummernschilder aller Autos kurz mit Ort, Datum, Uhrzeit und Fahrtrichtung erfasst.