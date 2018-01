Viele Flüchtlinge wollen über den Ärmelkanal nach Großbritannien. Quelle: Gareth Fuller/PA Wire/dpa

Für den Grenzschutz in Calais bekommt Frankreich von Großbritannien weitere 50 Millionen Euro. Mit dem Geld werde die Sicherheit der britischen Grenze verbessert, sagte eine Regierungssprecherin in London. Frankreich fordert größere Finanzhilfen, um Flüchtlinge am Überqueren des Ärmelkanals zu hindern.



Bei seinem ersten offiziellen Besuch in Großbritannien will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Nachmittag mit Premierministerin Theresa May einen neuen Einwanderungsvertrag ankündigen.