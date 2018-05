UN-Untergeneralsekretär Jeffrey Feltman reist nach Nordkorea. Quelle: Mohamed Messara/EPA/dpa

Erstmals seit mehr als fünf Jahren reist ein ranghoher UN-Diplomat für politische Gespräche nach Nordkorea. Untergeneralsekretär Jeffrey Feltman, Nummer zwei der UN-Hierarchie, werde von Dienstag bis Freitag in der Hauptstadt Pjöngjang sein und auch nach China reisen, teilten die Vereinten Nationen mit.



Nordkorea habe den Diplomaten im September am Rande der UN-Vollversammlung eingeladen, hieß es. Die Spannungen in der Region hatten sich in den vergangenen Monaten deutlich verschärft.