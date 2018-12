Auffällig: Bei den Jüngeren (18 bis 34 Jahre) sagen überdurchschnittlich viele (elf Prozent), deutlich mehr Fleisch an den Feiertagen zu essen. Bei den Frauen (sechs Prozent) sagen doppelt so viele wie bei den Männern (drei Prozent), dass sie generell kein Fleisch essen und an den Weihnachtsfeiertagen auch keine Ausnahme davon machen. In der Gruppe der jungen Erwachsenen (18 bis 24 Jahre) verzichten der Umfrage zufolge neun Prozent generell auf Fleisch, bei den Menschen über 55 Jahren sind es nur drei Prozent.