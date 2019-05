Australiens Premier Scott Morrison feiert seinen Wahlsieg.

Quelle: Craig Golding/AAP/dpa

Allen Umfragen zum Trotz hat Australiens Premierminister Scott Morrison mit seinem Mitte-Rechts-Bündnis die Wahl gewonnen. Die sozialdemokratische Labor-Partei, die lange wie der Wahlsieger aussah, bleibt in der Opposition.



Offen ist, ob Morrisons Liberale Partei und die Nationale Partei allein weiter regieren können oder ob sie im Parlament Unterstützung von unabhängigen Abgeordneten brauchen. Die Auszählung zog sich in die Länge. Am Erfolg von Mitte-Rechts gab es jedoch keine Zweifel mehr.