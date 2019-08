Außenminister des Iran Mohammed Dschawad Sarif. Archivbild

Irans Außenminister Mohammed Sarif ist völlig überraschend beim G7-Gipfel im französischen Biarritz eingetroffen. Das bestätigte der Sprecher des Außenministeriums in Teheran, Abbas Mussawi, am Sonntag auf Twitter.



Sarif werde während seines Aufenthalts nicht US-Vertreter treffen oder mit ihnen verhandeln. An dem Gipfel nimmt US-Präsident Donald Trump teil. Trump hatte die USA 2015 aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran zurückgezogen. Die Iran-Krise ist eines der Hauptthemen beim G7-Gipfel.