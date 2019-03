Nursultan Nasarbajew herrschte mit harter Hand. Archivbild

Quelle: Olivier Matthys/AP/dpa

Der seit fast 30 Jahren regierende kasachische Präsident Nursultan Nasarbajew hat überraschend sein Amt niedergelegt. Der 78-Jährige gab dies in einer Ansprache an das Volk im Fernsehen bekannt. Eigentlich war Nasarbajew als Vater der Nation auf Lebenszeit im Amt.



Die Zügel der Macht will der Sowjetfunktionär mit starkem Hang zum Personenkult auch künftig noch nicht ganz abgeben. Er bleibe Chef des nationalen Sicherheitsrates und der Regierungspartei Nur Otan, sagte Nasarbajew.