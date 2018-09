Wahlschlappe für Volker Kauder (CDU). Quelle: Michael Kappeler/dpa

Die Unionsfraktion im Bundestag hat ihren Vorsitzenden Volker Kauder nach 13 Jahren im Amt gestürzt und Ralph Brinkhaus zum Vorsitzenden gewählt. Brinkhaus gewann mit 125 zu 112 Stimmen überraschend die Kampfabstimmung gegen Kauder, den Vertrauten von Kanzlerin Angela Merkel.



Ralph Brinkhaus zeigte sich hoch erfreut. "Ich freue mich riesig über das Wahlergebnis", sagte er nach der Abstimmung in der Fraktion in Berlin. Jetzt gehe es darum, schnell wieder an die Arbeit zu kommen.