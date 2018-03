Steve Bannon und Marine Le Pen. Quelle: Uncredited/AP/dpa

Steve Bannon, früherer Chefstratege von US-Präsident Trump, hat dem rechtsextremen französischen Front National (FN) Wahlsiege vorhergesagt. "Sie sind Teil einer weltweiten Bewegung", sagte Bannon in Lille. "Die Geschichte ist auf unserer Seite." Das bewiesen die Wahlerfolge von Rechtspopulisten in Italien, Polen und Ungarn.



Bannon war als Überraschungsgast geladen. Parteichefin Marine Le Pen will die Partei auf Erneuerungskurs bringen. Sie steht nach Wahlschlappen unter Druck.