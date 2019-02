Polizei hebt überregionale Einbrecherbande aus. Archivbild

Quelle: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Die niedersächsische Polizei hat eine überregional agierende Einbrecherbande gefasst. Bei Durchsuchungen in Friedland (Kreis Göttingen), Braunlage, Hildesheim und Laatzen seien fünf Männer festgenommen worden, teilte die Polizeidirektion Göttingen mit. Eine weitere Wohnung wurde in Würzburg durchsucht.



Die Festgenommenen im Alter von 30 bis 37 Jahren kamen in Untersuchungshaft. Sie stehen im Verdacht, rund 15 Einbruchdiebstähle in Wohnungen und Einfamilienhäuser begangen zu haben.