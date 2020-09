Ein Mann erzeugt mit geschmolzenem Eisen ein Feuerwerk zum Neujahrsfest.

Quelle: Chai Ting/XinHua/dpa

Überschattet vom Ausbruch der neuen Lungenkrankheit haben die Chinesen nach dem traditionellen Mondkalender das neue Jahr begrüßt. Den chinesischen Tierkreiszeichen zufolge löste um Mitternacht Ortszeit das Jahr der Ratte das ausgehende Jahr des Schweines ab.



Nach dem Ausbruch des neuen Coronavirus in Wuhan gibt es Fälle in fast allen chinesischen Provinzen. Die Reisewelle zum Neujahrsfest, bei der einige Hundert Millionen Menschen in ihre Heimatorte unterwegs waren, könnte zur Verbreitung des Virus beigetragen haben.