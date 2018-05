Nach dem schweren Unwetter im sächsischen Vogtland haben die Menschen mit vollgelaufenen Kellern und Verkehrsbehinderungen zu kämpfen. Alle Feuerwehren und das Technische Hilfswerk waren am Morgen nach wie vor im Einsatz. "Das wird noch bis in den Vormittag so weitergehen", sagte der Sprecher der Leitstelle Zwickau.



Im Vogtland hatte es ein heftiges Unwetter im Bereich des Elstertales gegeben. Schlamm und Geröll waren auf Straßen gespült worden. Laut Polizei wurde eine Person verletzt.