Das Land sei von einer "massiven Katastrophe" heimgesucht worden, betonte der Sprecher des UN-Büros zur Koordinierung humanitärer Hilfe, Jens Laerke. Viele Menschen in Mosambik harrten auf Hausdächern oder in höhergelegenen Gebieten aus, die allesamt von Wassermassen eingeschlossen seien. Das Welternährungsprogramm (WFP) werfe aus Helikoptern Lebensmittel und Hilfsgüter ab. Per Hubschrauber sollen auch Verletzte abtransportiert werden. In den kommenden Tagen sei in Mosambiks Provinzen Sofala und Manica mit weiteren schweren Regenfällen zu rechnen.