Überschwemmungen in der Stadt Townsville im Norden Australiens.

Quelle: Andrew Rankin/AAP/dpa

Rettungskräfte haben mit Booten und Hubschraubern Menschen aus überfluteten Gegenden im Norden von Australien geholt. Mehr als 1.100 Personen waren am Sonntagabend aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht worden.



Die Ministerpräsidentin des australischen Staates Queensland, Annastasia Palaszczuk, sagte, weiterer Regen in den nächsten zwei Tagen könnte Sturzfluten verursachen. Die Bürgermeisterin von Townsville, Jenny Hill, beschrieb die Regenfälle als "Einmal-in-100-Jahren-Ereignis".