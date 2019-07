Der heftige Monsunregen in Südasien hat bereits mehr als 130 Menschen das Leben gekostet. In sieben indischen Bundesstaaten kamen seit Beginn des starken Regens vergangene Woche 51 Menschen bei Erdrutschen oder Überschwemmungen ums Leben, wie Behörden meldeten.



In Nepal stieg die Opferzahl auf 65. In Bangladesch trafen die Wassermassen verstärkt nördliche Bezirke. Damit könnte sich auch dort die Zahl der Toten von zuletzt 16 erhöht haben. Die Monsunzeit dauert noch bis September an.