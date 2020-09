Überschwemmte Häuser in Belo Horizonte.

Quelle: Flavio Tavares/Futura Press/dpa

Bei Überschwemmungen nach schweren Regenfällen sind in Südbrasilien mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 17 Menschen werden noch vermisst, teilte der Zivilschutz des Bundesstaates Minas Gerais mit. Viele Häuser wurden von Erdrutschen mitgerissen.



Nach Angaben des brasilianischen Wetterdienstes Inmet wurden in den vergangenen zwei Tagen in Belo Horizonte die intensivsten Regenfälle der vergangenen 110 Jahre verzeichnet. Binnen 24 Stunden fielen 171,8 Liter Regen pro Quadratmeter.