Die Stadt Halle hatte am frühen Nachmittag von einer "Amoklage" gesprochen und die Menschen überall in Halle dazu aufgefordert, in Gebäuden zu bleiben. Zunächst war die Polizei davon ausgegangen, dass mehrere bewaffnete Täter mit einem Auto auf der Flucht seien. Gegen 18.15 Uhr gab sie Entwarnung. "Sie können wieder auf die Straße, die Warnungen sind aufgehoben", twitterte die Polizei. Es gab mindestens zwei weitere Verletzte. Sie wurden mit Schussverletzungen in das Universitätsklinikum Halle gebracht, waren aber am Abend außer Lebensgefahr. Auch in Landsberg, rund 15 Kilometer östlich von Halle, gab es Schüsse.