May vor der Downing Street in London.

Quelle: Matt Dunham/AP/dpa

Die britische Premierministerin Theresa May hat nach der überstandenen Misstrauensabstimmung in ihrer Fraktion eine teilweise Niederlage eingestanden. Eine "erhebliche Zahl" an Abgeordneten habe gegen sie gestimmt, sagte May vor dem Regierungssitz Downing Street 10 in London.



May erhielt die Stimmen von 200 der 317 konservativen Abgeordneten im Unterhaus. Ein Trost für May: Innerhalb der nächsten zwölf Monate kann nun kein weiterer Misstrauensantrag in der Partei gegen sie gestellt werden.