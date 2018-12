Hoffmann: Da gibt es zahlreiche Stellschrauben. Wir wissen, dass die Arbeitsbedingungen in Unternehmen deutlich besser sind, in denen Tarifverträge gelten und es betriebliche Interessenvertretungen - also Betriebs- und Personalräte - gibt. Aber nur die Hälfte der Beschäftigten ist in Deutschland durch Tarifverträge geschützt. Die Tarifbindung muss also deutlich erhöht werden. Auch gibt es viel zu wenig Unternehmen, die einen Betriebsrat haben. Daher fordern wir, dass die Wahl von Betriebsräten gerade in kleineren Betrieben erleichtert wird. Außerdem brauchen wir eine bessere Kontrolle der Arbeitszeiten durch die Gewerbeaufsicht. Und Verstöße gegen gesetzliche und tarifvertragliche Arbeitszeiten müssen wirksam sanktioniert werden.