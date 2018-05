Facebook-Chef und -Gründer Mark Zuckerberg. Archivbild Quelle: Marcio Jose Sanchez/AP/dpa

Facebook-Chef Mark Zuckerberg wird nach Druck aus dem EU-Parlament öffentlich in Brüssel aussagen. Sein Treffen mit den Fraktionsspitzen am Dienstag wegen des Datenskandals werde live im Internet übertragen, so Parlamentspräsident Antonio Tajani.



Nach wochenlangem Streit hatte Zuckerberg einem Gespräch zugestimmt - ursprünglich jedoch hinter verschlossenen Türen. Dies stieß im Parlament auf Kritik. Sein Besuch kommt nur wenige Tage, bevor die neue EU-Datenschutzverordnung in Kraft tritt.