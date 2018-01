Danach besitzen erst 18 Prozent der Acht- bis Neunjährigen ein eigenes Smartphone. Dieser Anteil erhöht sich sprunghaft auf 67 Prozent bei Kindern in der Altersgruppe zwischen zehn und elf Jahren - also jenem Alter, in dem der Schulwechsel ansteht. Anbieter von Tracking-Apps, die auf den Smartphones der Kinder installiert werden und ihren Schulweg überwachen sollen, sehen hier eine Marktchance.