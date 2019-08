Nach Angaben der Verbraucherorganisation essen Kinder und Jugendliche in Deutschland deutlich mehr Zucker als von Fachorganisationen wie etwa der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und der Deutschen Diabetes-Gesellschaft empfohlen wird. Nach Daten aus der sogenannten Donald-Studie von 2016, die das Ernährungsverhalten von mehr als 1.000 Kindern und Jugendlichen untersuchte, liegen Kinder und Jugendliche im Alter von 3 bis 18 Jahren in Deutschland demnach um 63 Prozent oberhalb der Empfehlungen. Umgerechnet erreichten sie damit schon am 224. Tag des Jahres - also dem 12. August - ihr rechnerisches Zucker-Limit. Männer erreichen in Deutschland ihren errechneten Überzuckerungstag am 20. September, Frauen am 8. Oktober.