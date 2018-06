Trump hat sich sehr zufrieden geäußert über das Treffen mit Kim. Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

US-Präsident Trump hat bei seiner Pressekonferenz nach dem Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un ein Ende der Militärmanöver mit Südkorea angekündigt. In Singapur sagte er: "Wir werden die Kriegsspiele beenden, womit wir eine enorme Menge Geld sparen werden."



Damit kommt Trump der nordkoreanischen Regierung entgegen, die seit Langem ein Ende der Manöver fordert. Trump äußerte sich hochzufrieden mit dem Gipfel und stellte einen baldigen Friedensschluss in Korea in Aussicht.