Die deutsche Nationalmannschaft startet mit einem Heimspiel gegen Frankreich in die Nations League. Die Partie findet am 6.September und damit am ersten Spieltag des neuen Wettbewerbs statt. Anschließend stehen für die Auswahl von Joachim Löw am 13.Oktober in den Niederlanden und drei Tage später in Frankreich zwei Auswärtspartien an.



Zum Gruppenfinale kommt es am 19.November, wenn das Oranje-Team in Deutschland zu Gast ist. Ihre im Spielkalender verbliebenen zwei Testspiele kann die DFB-Auswahl somit im September nach der Frankreich-Partie und im November vor dem Duell mit Holland bestreiten.